In un libro la storia del capitano pilota Mezio Micci

Anni '30. Il giovane Mezio Micci, nato e vissuto nelle attuali "Terre Roveresche", è all'Aeroporto del Littorio, a Roma, per conseguire il brevetto di pilota d'aeroplano. La passione per il volo lo spinge a intraprendere la carriera di pilota militare in anni segnati da eventi significativi nella storia d'Italia e di grande sviluppo aeronautico. La sua storia, a 110 anni dalla nascita, la racconta con un libro dal titolo "I cieli di Mezio Micci, Capitano pilota della Regia Aeronautica", lo storico appassionato dell'Aeronautica, Maurizio Polei, in collaborazione con chi ha progettato la pubblicazione, Giuseppe Buoncompagni, e con il nipote del pilota, Giovanni Giacchi, giornalista.

Micci sempre schivo non ha mai voluto rendere pubblica la sua vita di pilota e le sue straordinarie imprese militari dunque il libro si presenta come una testimonianza di un pilota valoroso e dai grandi e nobili ideali.

Giovane ed entusiasta, nel 1938 parte volontario per la guerra di Spagna a fianco dei nazionalisti mostrando coraggio e grande abilità nelle operazioni di bombardamento notturno, all'epoca innovative. Comandante di bombardieri nel secondo conflitto mondiale, nel periodo 1940-1943 esegue decisive operazioni di attacco su Malta, nel Mediterraneo e nel Nord Africa principalmente contro obiettivi militari britannici utilizzando i potenti ed efficaci trimotori Savoia Marchetti. I successi conseguiti nei teatri operativi valgono al capitano Mezio decorazioni e onorificenze.

Il libro, frutto di una scrupolosa analisi di documenti storici, conservati e resi disponibili dalla famiglia Micci, narra così le vicende di un uomo valoroso che si fondono con quelle degli eventi bellici del tempo, rappresentate dall'autore con il rigore e l'obiettività dello studioso di storia aeronautica.

A conferma della interessante ricostruzione, che è storia ma anche umanità, la prefazione del volume è del generale dell'Aeronautica Militare Gianni Spaziani secondo il quale parla di "un'opera avvincente, scritta con grande attenzione ai particolari e meritorio rigore storico. Il libro - scrive Spaziani - ha il pregio di guidare il lettore nell'affascinante mondo dell'aviazione italiana ma lo fa, e qui sta la qualità del lavoro svolto, attraverso la storia personale di Mezio Micci, aviatore pesarese la cui memoria merita di uscire dal ristretto ambito del territorio delle origini. Non è solo una biografia ma una finestra sulla storia dell'aviazione in Italia e sulle vicende della Regia Aeronautica, che offre al lettore una prospettiva originale e dettagliata su uno dei periodi più turbolenti e significativi del XX secolo". Le illustrazioni e le fotografie d'epoca presenti nel libro, la maggior parte inedite perché provenienti da archivi personali, contribuiscono a creare un'esperienza di lettura immersiva, quasi un viaggio indietro nel tempo. "L'opera - tratteggia Spaziani - non celebra solo un aviatore ma offre anche una panoramica esaustiva sui primi quarant'anni della storia dell'aviazione in Italia.

Il libro verrà presentato, in occasione della Settimana di celebrazioni di Terre Roveresche per Pesaro Capitale della Cultura, a San Giorgio di Pesaro martedì 9 luglio, cittadina dove il pluridecorato Mezio visse la vita dal Dopoguerra sino alla sua morte nel 1991.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA