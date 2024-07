In aumento consumo di droga tra adolescenti e giovanissimi

Consumo di droga tra adolescenti e giovanissimi nella Marche, solo negli ultimi giorni sono stati denunciati o segnalati rispettivamente due giovani con relativo sequestro di complessivi 84 grammi di hashish e ed altri tre giovani con sequestro amministrativo di complessivi 2,15 grammi di hashish.

A fornire questo dato la Questura di Ancona che evidenzia come la compravendita avvenga tramite i canali social, limitando al massimo le comunicazioni telefoniche, e la messaggistica istantanea. Le consegne avvengono in genere ad opera di soggetti incensurati e terzi alla compravendita ai quali vengono pagate piccole commissioni, garantendo così una continua rotazione tra i tantissimi soggetti disposti ad effettuare la consegna.

Il Questore di Ancona Cesare Capocasa osserva che "oggi i giovani consumano sempre prima e sempre di più. Esserci Sempre vuol dire garantire la legalità, ricordando alle nuove generazioni, presente e futuro del paese, che non devono voltarsi dall'altra parte, che le conquiste sulla legalità non sono per sempre ma vanno confermate ogni giorno".

Il questore che rilancia l'utilità del progetto "Educhiamo insieme alla Legalità" portato avanti dai poliziotti di prossimità di concerto all'unità cinofila all'interno ed all'esterno degli Istituti scolastici, dove gli studenti sono stati sensibilizzati ed informati, con incontri dedicati, a cadenza settimanale, sulla normativa e sulle conseguenze a livello di salute che le droghe producono.



