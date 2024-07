Clementi confermato nella giunta esecutiva di Utilitalia

Moreno Clementi, direttore generale di Viva Servizi è stato confermato nella giunta esecutiva di Utilitalia, la federazione che riunisce le imprese dei servizi pubblici dell'acqua, dell'ambiente, dell'energia e del gas nel nostro Paese.

"L'importanza di Utilitalia nell'ambito delle utilities - ha detto Clementi - è in crescita anche grazie ad iniziative come il "Patto per l'Acqua" al quale abbiamo aderito nel 2023 che ci riguarda da vicino e che rappresenta un preciso impegno a compiere ogni azione utile a sostegno di politiche nazionali di tutela ambientale e della risorsa, di resilienza delle reti e dei sistemi di approvvigionamento, per garantire ai cittadini universalità e qualità dei servizi offerti e gestioni all'altezza delle future sfide".

"Non a caso - ricorda il direttore generale di Viva Servizi - abbiamo ottenuto l'assegnazione di fondi Pnrr per quasi 28 milioni di euro per la realizzazione del progetto di digitalizzazione di buona parte della rete idrica che costerà complessivamente 37 milioni e consentirà di puntare entro marzo 2026 all'abbattimento di un terzo della percentuale di dispersione nel territorio servito che comprende 43 comuni della provincia di Ancona per complessivi 5200 chilometri, portandola a circa il 23%, dall'attuale 36%, mentre la media nazionale si attesta al 39%".

Le 400 imprese associate a Utilitalia forniscono oggi servizi idrici a circa l'80% della popolazione, servizi ambientali a circa il 55%, di distribuzione gas al 27% e servizi di energia elettrica al 10%, con un valore della produzione pari a 38,5 miliardi di euro e 100.000 occupati. La conferma di Clementi è arrivata nel corso dell'Assemblea Generale che si è svolta a Napoli e che ha visto il rinnovo del mandato al Presidente Filippo Brandolini.



