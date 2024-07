Al campo estivo Protezione civile insegnano i carabinieri

Nona edizione del campo estivo per ragazzi di età compresa tra gli 11 e 14 anni organizzato dal gruppo comunale di Protezione civile di Camerata Picena (Ancona). Nel corso della tre giorni dell'evento denominato "Salviamoci la pelle", fino a domenica 7 luglio, i circa 25 ragazzi riceveranno indicazioni utili sul comportamento da tenere in caso di emergenza, in caso di calamità e, nello stesso tempo, saranno avvicinati al mondo del volontariato. Per questa edizione, il sindaco, Davide Fiorini, ha invitato i carabinieri, nello specifico i militari dell'Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Jesi, con il comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, oltre al comandante della Stazione Carabinieri di Chiaravalle. E ieri pomeriggio, i carabinieri hanno illustrato ai ragazzi le tecniche basilari per affrontare situazioni di pericolo e parlato della cultura della legalità. Tutti i partecipanti hanno seguito molto attentamente i consigli che venivano dai rappresentanti dell'Arma tanto che sono state innumerevoli le domande, le curiosità e le richieste tese alla conoscenza dell'Istituzione, dei suoi compiti e del ruolo sociale che svolge quotidianamente.



