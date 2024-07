A Fermo la ruota panoramica più alta della costa delle Marche

Si inaugura oggi la ruota panoramica a Lido di Fermo, alta 34 metri, ha 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 passeggeri. La più alta della costa delle Marche. Il taglio del nastro è previsto alle 16.45 di oggi.

L'attrazione è installata nel parcheggio a destra del Camping 4 Cerchi di Lido di Fermo. "E' stata costruita con tecnologia all'avanguardia ed è illuminata con vivaci proiettori led multicolor, elementi che - si legge in una nota del Comune di Fermo - rendono l'attrazione affascinante e suggestiva sia di giorno, sia di notte. Si tratta della più grande ruota panoramica mai montata sulla costa marchigiana.

Sarà aperta nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 11 alle 13 e dalle 17 all'1, in quelli feriali dalle ore 11 alle 13 e dalle 18 alle 24.30. Il costo del biglietto è di 8 euro per gli adulti e di 6 euro per i bambini con altezza inferiore ai 120 centimetri. L'ingresso alla ruota panoramica è gratuito per le persone con disabilità compatibili con la struttura".



