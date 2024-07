Varata alla Fincantieri di Ancona nave da crociera Viking Vesta

Varata nello stabilimento di Ancona "Viking Vesta", la nuova nave da crociera che Fincantieri sta costruendo per la società armatrice Viking. La nave entrerà in servizio nell'estate del 2025, offrendo itinerari nel Mediterraneo e nel Nord Europa. L'unità si posizionerà nel segmento di mercato di navi di piccole dimensioni. Avrà una stazza lorda di circa 54.300 tonnellate, sarà dotata di 499 cabine e potrà ospitare a bordo 998 passeggeri. Lo fa sapere Fincantieri.

Alla cerimonia di varo hanno presenziato, fra gli altri, Torstein Hagen, presidente e amministratore delegato di Viking e Gilberto Tobaldi, direttore dello stabilimento Fincantieri di Ancona. Momento significativo nella costruzione dell'unità, "Viking Vesta" ha anche toccato per la prima volta l'acqua, occasione che segna il passaggio alla fase finale di allestimento.

La nave, insieme alla gemella Viking Vela che lascerà il cantiere di Ancona in autunno, si unirà alla flotta delle navi da crociera Viking, tutte costruite da Fincantieri nel corso degli ultimi 12 anni. Fincantieri e Viking hanno recentemente firmato un contratto per la costruzione di ulteriori due nuove navi gemelle di "Viking Vesta", a dimostrazione della solida partnership tra le due società che ad oggi può contare un totale di 20 navi.

Le unità Viking sono costruite secondo le più recenti normative in tema di navigazione e sicurezza, sono dotate di motori ad alta efficienza e sistemi che riducono al minimo l'inquinamento dei gas di scarico e che soddisfano le più severe normative ambientali.



