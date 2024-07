Meccano, sistema glocal per imprese che guardano al futuro

Affiancare sempre più aziende nei percorsi di necessaria innovazione per essere competitivi sui mercati internazionali. E proprio per ampliare il raggio d'azione del sostegno alle imprese desiderose di accendere le scintille della ricerca e dello sviluppo, che Meccano ha deciso di varare un aumento di capitale per far entrare nuove aziende con competenze complementari, insieme alle quali portare sul mercato dell'innovazione tecnologica di prodotto, di processo ed organizzazione aziendale: soluzioni sempre più complete di tipo one-stop-shop.

Ad oggi gli azionisti presenti sono 125 tra imprese, associazioni di categoria, università ed enti pubblici tra cui anche Invitalia e la Regione Marche attraverso la Svem.

La parola d'ordine di Meccano oggi è glocal, ovvero fornire attività strategiche alle imprese italiane (827 nel 2023, per un totale di 2.354 progetti) nella fase di creazione ed immissione di prodotti nei mercati internazionali assicurandone la conformità agli standard tecnici.

Obiettivo alla base dell'incontro a Castelfidardo dal titolo "Progettiamo Futuri" è stato quello di favorire la nascita di partnership virtuose per il nostro sistema economico regionale di cui Meccano è parte attiva. tra i presenti Leonardo, gruppo industriale internazionale del settore aerospazio, difesa e sicurezza, che ha disegnato un quadro di opportunità offerte da questo settore alle imprese marchigiane. "Anche al di fuori della nostra regione si pensa a soggetti come Meccano come punti di riferimento per soluzioni alle imprese - ha detto il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli- noi ce lo abbiamo, ha aiutato molte imprese a crescere e deve continuare a essere quel riferimento. Girando la nostra regione io posso testimoniare come tra di noi non sia scontato il grado di conoscenza reciproca, credo quindi che il primo obiettivo a costo zero sia proprio quello di capire chi siamo e cosa possiamo mettere in campo sul piano della professionalità e condividere opportunità".

"Il concetto di glocal è insito nella missione di Meccano sin dalle origini. In alcuni laboratori presenti nelle sedi di Fabriano e Jesi - ha sottolineato il presidente dell'azienda, Gaetano Casalaina - si svolgono test sofisticati che consentono alle aziende di esportare i propri prodotti e conseguentemente di svilupparsi nei mercati internazionali.

Dello stretto legame tra la Meccano e il territorio, inteso come sistema delle imprese, enti locali e della ricerca ha parlato il direttore, Letizia Urbani: "La Meccano - ha spiegato - agisce da trait d'union tra l'ampio mondo della ricerca, l'attitudine ad innovare e la creatività delle imprese marchigiane. In tutto ciò va sottolineato l'importante ruolo svolto dall'amministrazione regionale nel declinare bandi per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione con focus su tematiche aderenti alle strategie di specializzazione delle imprese del territorio".



