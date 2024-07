Malore in mare, 24enne trasferita in eliambulanza ad Ancona

Una turista 24enne, portatrice di disabilità, ha accusato un attacco epilettico mentre si trovava in mare davanti alla spiaggia di Marzocca di Senigallia (Ancona). E' accaduto verso le 16.30: subito sono scattati i soccorsi da parte delle persone presenti e di un bagnino. La ragazza, priva di sensi, è stata portata a riva e le sono state praticate manovre salva-vita a seguito delle quali ha ripreso conoscenza.

Nel frattempo è stato allertato il numero unico d'emergenza 112 ed è intervenuta l'eliambulanza del 118: i medici, mediante verricello, si sono calati sulla spiaggia e hanno stabilizzato la giovane. Poi la 24enne è stata trasportata, in codice rosso, dal velivolo al Pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette per le cure e gli accertamenti del caso.



