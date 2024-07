Lotta alla malamovida, firmato protocollo di intesa

Il prefetto di Fermo, Edoardo D'Alascio, le forze dell'ordine, gli amministratori dei sei Comuni della costa fermana, le associazioni di categoria e gli operatori balneari. C'erano praticamente tutti gli attori in gioco, questa mattina in prefettura a Fermo per sottoscrivere un protocollo di intesa per contrastare la malamovida sulla costa fermana e garantire un intrattenimento sicuro nei locali.

La costa fermana, infatti, da settimane è bersagliata da furti, rapine. A metà giugno sono stati esplosi anche colpi di pistola sul lungomare di Porto San Giorgio. Per contrastare i reati, per giocare d'anticipo su qualsiasi situazione che possa degenerare e per garantire interventi quanto più efficienti possibile, la prefettura ha riunito attorno al tavolo tutti gli attori chiamati in causa.

"Questo protocollo sta a significare una partecipazione proattiva da parte dei cittadini - le dichiarazioni del prefetto Edoardo D'Alascio - in una cooperazione con le forze di polizia per consentire a tutti i fruitori della costa fermana di vivere le vacanze in serenità e nella massima sicurezza. In quest'attività è il cittadino la parte attiva. Siamo assolutamente disponibili a qualunque ulteriore forma di coinvolgimento da parte dei cittadini. E' una sfida che per noi è fondamentale vincere. E sono convinto che ci riusciremo"



