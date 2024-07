Guardia di Finanza Ancona, il saluto del generale Barbera

Da Ancona a Napoli. Il Comandante Regionale Marche della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Alessandro Barbera, che nei prossimi giorni assumerà il prestigioso incarico di Comandante Regionale Campania si è recato in visita di commiato presso la Caserma "Tommaso Mariani", sede del Comando Provinciale di Ancona.

L'autorità regionale, dalla quale dipendono tutti i Reparti della Guardia di Finanza delle Marche, è stata accolta con gli onori di rito dal Comandante Provinciale di Ancona, Generale di Brigata Carlo Vita, ed ha incontrato una rappresentanza di ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri in servizio presso lo stesso Comando Provinciale, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e il Gruppo di Ancona, le Compagnie di Jesi e Falconara Marittima nonché le Tenenze di Fabriano, Osimo e Senigallia.

Nell'occasione il Comandante Regionale Marche ha consegnato alcune recompense di ordine morale ai militari distintisi nell'esecuzione di rilevanti operazioni di servizio nonché la decorazione della "medaglia militare al merito di Lungo Comando" ai finanzieri meritevoli che hanno ricoperto incarichi di comando per oltre dieci anni.

Il Generale di Divisione Alessandro Barbera ha rivolto alle Fiamme Gialle della provincia di Ancona parole di apprezzamento "per il lavoro compiuto in questi due anni, durante il suo periodo di comando, testimoniato dagli importanti traguardi ottenuti nei diversi obiettivi strategici affidati al Corpo, a tutela della legalità economico-finanziaria. L'alto Ufficiale ha concluso augurando ai finanzieri anconetani i migliori successi professionali ed anche personali, con la preghiera di estenderli ai propri familiari".

Vita, a nome di tutto il personale, ha espresso "profonda gratitudine al Comandante Regionale per la guida esemplare e per l'incoraggiamento costante che ha sempre fornito, contribuendo in modo significativo al successo delle operazioni condotte nella provincia dorica"!.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA