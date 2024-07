Espulso da Questura di Ancona 26enne di origine pachistana

Espulso da Ancona e dall'Italia un ventiseienne di origine pachistana irregolare sul territorio. Lo straniero già sottoposto all'obbligo di firma, è stato prima condotto presso gli uffici del Giudice di Pace di Ancona e, dopo la convalida del provvedimento di accompagnamento in frontiera, accompagnato da personale specializzato della Questura all'aeroporto Internazionale di Roma-Fiumicino per fare ritorno nel proprio Paese di origine. L'Ufficio Immigrazione della Questura di Ancona ha dato così esecuzione al provvedimento di espulsione a carico del giovane.

Si tratta del 15esimo rimpatrio effettuato dalla Questura di Ancona nel primo semestre del 2024. Più in generale, è sempre particolarmente intensa l'attività di contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina: sono infatti ben 62 i decreti di espulsione emessi nel 2024; 22 i cittadini irregolari accompagnati presso i Cpr e 59 gli ordini emessi dal Questore di Ancona Cesare Capocasa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA