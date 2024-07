Consegnate 18 bandiere gialle ai Comuni ciclabili marchigiani

Villa Baruchello di Porto Sant'Elpidio (Fermo) ha ospitato questo pomeriggio la cerimonia regionale di consegna delle Bandiere Gialle Fiab, assegnate ai comuni ciclabili, impegnati nella sostenibilità e nella mobilità dolce.

Sono 18 le località marchigiane premiate: Altidona, Ancona, Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Corinaldo, Cupra Marittima, Fano, Fermo, Grottammare, Mondolfo, Pedaso, Pesaro (unica a conseguire il punteggio massimo di 5 bike smile), Porto Recanati, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, San Benedetto del Tronto, Sassoferrato ed Urbania.

"Il grande obiettivo a cui stiamo lavorando - l'annuncio del presidente nazionale Fiab, Alessandro Tursi - è inserire la Ciclovia Adriatica nella grande rete europea delle ciclovie internazionali. Mi unisco ai complimenti per la location, se il punteggio della Bandiera Gialla dipendesse dal luogo che ne ospita la consegna, Porto Sant'Elpidio otterrebbe la valutazione più alta possibile".

"È un privilegio poter ospitare questa importante celebrazione. L'impegno di ogni amministratore locale - le parole del sindaco di Porto Sant'Elpidio, Massimiliano Ciarpella - non può che andare nella direzione di migliorare la qualità della vita ed il tessuto sociale della propria comunità, non si può che farlo puntando su uno sviluppo sostenibile e la Bandiera Gialla, oltre che un riconoscimento, è uno stimolo a migliorarsi".

"Essere attenti ad uno sviluppo sostenibile significa lavorare sulle connessioni ed avere qui Comuni da tutte le Marche significa lavorare su reti sempre più ampie" le parole del prefetto di Fermo, Edoardo D'Alascio.

A rappresentare la Regione il consigliere Andrea Putzu che ha rivolto i "complimenti a tutte le 18 municipalità che si possono fregiare della Bandiera Gialla. Qualche giorno fa la Regione ha stanziato altri 28 milioni per la Ciclovia Adriatica, impegno sulla mobilità dolce che deve essere un faro per chi amministra la cosa pubblica". Il consigliere provinciale Endrio Ubaldi ha ricordato "i grandi passi avanti della provincia di Fermo nelle progettualità dedicate alla mobilità dolce".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA