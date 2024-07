Conero Dance Festival, al via la XVI edizione

Con due campus internazionali e cinque eventi serali in diversi luoghi nel cuore della città, Ancona si trasformerà dal 9 al 21 luglio nella capitale della danza e anche in un crocevia di arte e di espressioni di fermento creativo, terreno fertile per la nascita di spettacoli ed eventi unici.

E' stata presentata oggi la XVI edizione di Conero Dance Festival, la manifestazione di punta di Luna Dance Theater, che dal 1985 promuove ad Ancona l'insegnamento della danza di ogni genere avvalendosi di un ampio staff di insegnanti residenti, molti dei quali formati all'interno dell'Associazione stess, e di una rete di collaborazioni con artisti da prestigiose realtà internazionali.

"Desidero ringraziare Luna Dance Theater - ha esordito l'assessore agli impianti sportivi e al Turismo, Daniele Berardinelli- per avere organizzato e portato ancora una volta ad Ancona un festival di elevata qualità artistica e di innegabile valenza turistica. La capacità organizzativa, di scambio tra realtà internazionali e naturalmente di intrattenimento vanno di pari passo con l'energia, la passione e l'entusiamo che esprime l'associazione, e che si respira dal primo affaccio nella sede, recentemente riqualificata. La recente trasferta negli Stati Uniti con la realizzazione di un nuovo progetto e l'avvio di nuovi legami con realtà importanti nel mondo della Danza, testimoniano la crescita costante di questa realtà che richiama moltissimi ragazzi e adulti e che veicola Arte, Cultura e promozione del nostro territorio.

L'Amministrazione comunale ne condivide il percorso e l'obiettivo di fare conoscere le nostre bellezze non solo attraverso musei, mostre ma anche attraverso le Nuove Arti, danza, cinema, fotografia ecc".

Il cuore pulsante del Conero Dance Festival- ha spiegato il Direttore artistico Cristiano Marcelli - è rappresentato dai suoi due rinomati campus internazionali di danza (9- 13 luglio), intensi strumenti di formazione, che ogni anno attirano ad Ancona talenti e appassionati da tutta Italia e dall'estero, offrendo l'opportunità di apprendere dai migliori insegnanti di danza a livello globale, ma sono anche un fertile terreno per la nascita di spettacoli ed eventi unici, aperti al pubblico cittadino".

"Da 16 anni, il campus estivo - ha testimoniato Fernando Suels Mendoza, danzatore del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, coreografo e insegnante da tempo partecipante al CDF - è il riferimento per chi voglia esplorare ogni stile di danza, dal modern al contemporaneo all'urban, in un'atmosfera internazionale e piacevole".

Lezioni con insegnanti di altissimo livello insieme a partecipanti provenienti da Europa e America. Le serate saranno all'insegna dell'arte e del divertimento, con spettacoli, cene ed eventi. Alla fine della settimana, tutti i partecipanti si esibiranno nel mitico CDF Gala Show condividendo il palco del Teatro Sperimentale di Ancona con artisti di livello nazionale e internazionale.



