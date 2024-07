Un cadavere in avanzato stato di decomposizione, non ancora identificato, è stato trovato nel pomeriggio a via Faro del Cardeto. Non è possibile stabilire da quanto tempo sia lì. La polizia allertata da alcune persone che lavorano nella zona che hanno trovato il corpo e hanno chiamato la questura.

I resti sono a disposizione dell'autorità giudiziaria e saranno trasportati a Torrette per l'esame autoptico.



