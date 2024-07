Ssc Ancona pronta a Serie D, depositati 400mila euro e documenti

La nuova società di calcio Ssc Ancona è pronta a partire, un mese dopo la mancata iscrizione in Lega Pro della vecchia Us Ancona per il mancato pagamento degli stipendi dal marzo scorso. Oggi a Roma il presidente pro tempore del nuovo club Gianluca Brilli, alla presenza del sindaco Daniele Silvetti, ha depositato nei termini gli assegni per complessivi 400mila euro e tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione al campionato di Serie D.

Domani il Consiglio Federale della Figc, fa sapere il Comune "proseguirà l'iter accogliendo la richiesta di iscrizione della nuova società calcistica". Dal momento della ratifica, la nuova società avrà tempo sino all'11 luglio per espletare tutte le formalità compreso il deposito della fideiussione per l'iscrizione al prossimo campionato 2024/2025.

Il clima dell'incontro in Figc "è stato cordiale e collaborativo ben sapendo l'importanza per una città capoluogo dell'iscrizione della squadra cittadina al campionato di Serie D". Ora la nuova società, Ssc Ancona, dovrà compiere altri passaggi per la conclusione del percorso. Dal canto suo l'amministrazione comunale ha concesso con delibera, nella seduta di giunta di questa mattina, l'uso dello Stadio Del Conero alla nuova società ed ha ricevuto dal Comitato dei Marchi l'indicazione di fornire gli stessi ad uso della nuova Ssc Ancona Calcio.

Ad anticipare la somma versata per l'iscrizione in serie D è stato l'ex presidente dell'Ancona Stefano Marconi che farà parte della società insieme ad altri imprenditori: Corrado e Sergio Cori, Aniello D'Auria e Massimiliano Polci. Il progetto della nuova società Ssc Ancona punta su due perni: il presidente sarà Vincenzo Guerini, allenatore della prima promozione dell'Ancona in serie A nel 1992, e l'allenatore sarà Massimo Gadda, che era il capitano di quella squadra.



