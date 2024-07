Il Romanzo della Bibbia apre la rassegna Teatri antichi uniti

Il Romanzo della Bibbia, spettacolo a due voci col giornalista Aldo Cazzullo e l'attore Moni Ovadia, inaugura il 7 luglio prossimo all'Anfiteatro Romano di Urbisaglia (Macerata) dove è nata 26 anni fa, la rassegna dei Teatri Antichi Uniti (Tau) con replica il giorno al Parco Miralfiore di Pesaro.

Ideata per valorizzare il teatro antico riportandone le opere nei luoghi in cui in origine venivano rappresentate, l'iniziativa, curata dall'Associazione marchigiana attività teatrali (Amat), si è estesa accorpando nel tempo anche spazi storici e naturalistici di particolare suggestione, e presenta quest'anno, fino al 16 agosto, 22 titoli per 32 appuntamenti in 15 comuni delle Marche ((Ancona, Ascoli Piceno, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Cupra Marittima, Falerone, Fano, Macerata, Monte Rinaldo, Pesaro, Porto San Giorgio, San Severino Marche, Senigallia, Sirolo, Urbisaglia). Sul palco con Ovadia e Cazzullo prenderanno vita le storie e i personaggi più noti dell'Antico Testamento: dalla Creazione a Sodoma e Gomorra, da Adamo ed Eva all'Arca di Noé, da Abramo fino alla profezia di Isaia che prelude all'arrivo del Messia, in un racconto senza tempo che intervalla canti e letture alle musiche tra sacro e contemporaneo di Giovanna Famulari.

Come da tradizione, il programma include anche visite guidate e degustazioni (AperiTau) prima dello spettacolo che a Urbisaglia si concretizzeranno in una cena a pagamento (DinnerTau) su prenotazione a cura del Comune e della Direzione regionale Musei Marche, mentre a Pesaro sarà possibile ammirare il mosaico pavimentale della Cattedrale di Santa Maria Assunta, grazie alla collaborazione con l'Arcidiocesi.

Il cartellone, che abbina spettacoli di compagnie nazionali a quelli di talenti locali che si propone di valorizzare, prosegue l'11 luglio nella Ex Chiesa di San Francesco a Fano con lo spettacolo 'Interrogatorio a Maria' di Giovanni Testori con Maria Chiara Arrighini, e il 12 dello stesso mese all'Anfiteatro Romano di Castellone di Suasa con 'Heroides-Lettere di eroine del mito dall'antichità al presente', con Elena Bucci.

Il 22 luglio inoltre arriverà all'Anfiteatro Romano di Ancona riaperto dopo 13 anni Emilio Solfrizzi nell'Anfitrione di Plauto.

