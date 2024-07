Il Riva Restaurant di Numana new entry nella Guida Michelin

Dopo solo 8 mesi di attività il Riva Restaurant di Numana (Ancona) è stato ufficialmente inserito nella prestigiosa selezione della Guida Michelin Italia 2024. Lo rende noto lo stesso ristoratore marchigiano che parla di "un riconoscimento che rappresenta un traguardo significativo per il Riva e conferma il nostro impegno verso l'eccellenza".

Situato all'interno dell'Hotel View Place, il Riva Restaurant Numana offre un'esperienza culinaria caratterizzata da una combinazione di sapori eccezionali, abbinamenti sorprendenti e una impeccabile presentazione. Un autentico fine dining in cui la passione e l'arte dello Chef Antonio Lerro e della sua brigata si incontrano per regalare momenti di puro piacere enogastronomico.

Ogni piatto al Riva racconta una storia, un'intrigante sinfonia di gusti, profumi e colori, sapientemente selezionati tra i migliori prodotti dell'Adriatico e della nostra terra.

Raffinatezza, creatività ed eleganza: ogni piatto è una celebrazione delle migliori prelibatezze locali, con contaminazioni internazionali, selezionate con cura per creare menù e degustazioni di qualità. Da oggi, il Riva Restaurant fa ufficialmente parte della selezione della Guida Michelin Italia 2024 ed è consultabile sul sito ufficiale. L'ivito è "a vivere in prima persona un viaggio culinario capace di stimolare tutti i sensi".



