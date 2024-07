Frontale sulla Salaria, sei feriti anche quattro minori

E' di sei feriti, di cui una donna in gravi condizioni, quattro minorenni e il loro nonno, nessuno in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la statale Salaria, alle porte del Comune di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), nel territorio di Ponte d'Arli appena fuori la galleria.

Per cause in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri, due auto sono entrate in collisione frontalmente. A bordo della vettura che procedeva in direzione Roma c'era una ragazza di 28 anni residente a Roccafluvione (Ascoli Piceno) che nell'impatto ha riportato gravi traumi tanto che i sanitari del 118 giunti sul posto, dopo averla valutata, hanno disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.

Nell'altra auto, che viaggiava in senso opposto, c'erano un uomo di 75 anni e i suoi nipoti: una bambina di 7 anni, due ragazze di 14 e 16 ed un ragazzo di 14. Erano reduci da una gita a Castelluccio e stavano rientrando nella loro città, Senigallia.

Sono stati tutti trasportati all'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno dove sono in corso accertamenti medici; le loro condizioni non sarebbero particolarmente gravi. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i vigili del fuoco e i mezzi del soccorso stradale per rimuovere i mezzi incidentati.

La Salaria è rimasta chiusa il tempo necessario per prestare i soccorsi alle vittime dell'incidente, col traffico dirottato sul vecchio tracciato; ora la circolazione è ripresa regolarmente.



