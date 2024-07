Al via il 6 luglio i saldi nelle Marche

Al via sabato 6 luglio i saldi nelle Marche. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio Marche, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 190 euro, pari a 86 euro pro capite.

Il Presidente di Federazione Moda - Confcommercio Marche, Giacomo Bramucci, ha sottolineato che "Questi saldi rappresentano per i consumatori un'opportunità da non perdere perché potranno acquistare prodotti di moda e di qualità con un'ampia scelta visto che i negozi sono particolarmente riforniti", le parole del presidente di Federazione Moda-Confcommercio Marche, Giacomo Bramucci.

"Ogni giorno nelle Marche - ha detto Bramucci - chiude 1 negozio di moda e ne riapre soltanto la metà e questo ci fa molto preoccupare. Sicuramente operiamo in un mercato dove sarà necessario mantenere le stesse regole per tutti", il suo invito finale a sostenere il comparto della moda marchigiano.

Da Confcommercio Marche, infine, i consigli per uno shopping sicuro in merito, ad esempio, al prezzo di vendita "con obbligo di indicazione di prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale"; al pagamento, "carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante"; prodotti in vendita, "i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA