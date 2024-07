Ad Ancona manutenzione strade in spazi che ospiteranno G7 Salute

Via libera del Comune di Ancona al "documento di indirizzo alla progettazione della manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali nella zona del Mandracchio al Porto di Ancona". La giunta riunita a Palazzo del Popolo l'ha approvato, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini.

"I lavori, - spiega il Comune - oltre ad essere funzionali alla manutenzione dei luoghi e degli spazi che ospiteranno gli eventi e gli ospiti del G7, previsto ad Ancona per il 9, 10 e 11 ottobre prossimi, consentiranno di riqualificare una zona importante e storica dell'area portuale, migliorandone la viabilità e garantendo una migliore fruibilità di strade e piazzali e la messa in opera della relativa segnaletica".

Il finanziamento, per un totale di circa 1 milione di euro, si avvale di fondi dell'Autorità di Sistema del Medio Adriatico Centrale, con cui il Comune di Ancona ha già stretto una convenzione, in base alla quale ad esso spettano la responsabilità del progetto, la fase di gara e aggiudicazione, la progettazione e la direzione dei lavori, mentre l'Autorità portuale si assume l'onere di finanziare l'intervento con risorse proprie.

L'iter, fa sapere il Comune, "procede ora con l'indizione di una gara per accordo quadro. Il progetto esecutivo sarà realizzato entro fine luglio i tempi necessari per i controlli di rito con l'impresa e la fine dovrà essere entro il 30 settembre".

A completamento dei lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale di via XXIX Settembre, da lunedì 8 a mercoledì 10 luglio sarà effettuato un intervento nella curva di fianco a Porta Pia (tratto di strada divisa da cordolo separatore di corsia). Per contenere al massimo il disagio per gli automobilisti, l'impresa appaltatrice lavorerà in orario notturno, creando un senso unico alternato gestito da movieri.

La Conerobus ha comunicato che in entrata in città ogni sera dopo le ore 21 e fino alle 5 del giorno successivo i mezzi transiteranno nella Galleria San Martino e poi in via via San Martino con sosta provvisoria in piazza Pertini.







