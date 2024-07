A Fermo riapre il Santuario della Misericordia

Riapre al culto il Santuario Madonna della Misericordia di Fermo. Lunedì 8 luglio i fedeli marchigiani potranno tornare riappropriarsi della loro chiesa.

"I lavori post sisma sono infatti giunti al termine grazie alla sinergia di tutte le componenti coinvolte, dalla Struttura commissariale alle Diocesi passando per l'Ufficio speciale ricostruzione e per la Regione Marche - dice il commissario straordinario Guido Castelli - Una sinergia che produce benefici effetti e che sta indirizzando lungo la giustavia la grande opera di ricostruzione del centro Italia".

L'intervento ha avuto un importo di oltre 650 mila euro, necessario alla riparazione dei danni, alla riduzione delle vulnerabilità ed al miglioramento sismico. Il santuario Madonna della Misericordia è un edificio in muratura con pianta a croce latina, risalente al 1900 e costruito su iniziativa dell'Ordine degli Agostiniani scalzi.

I lavori si sono concentrati, tra le altre cose, su murature, copertura, campanile e solai. Sempre nel Fermano, lavori conclusi ad Ortezzano, sulla chiesa di Santa Maria del Soccorso, per un importo di 220 mila euro che è servito per consolidamento, restauro e ripristino dell'agibilità sismica sul monumento ubicato nel centro della cittadina, adiacente al Municipio, che venne ricostruito quasi completamente nel 1450 sopra l'antica Santa Maria delle Grazie.

Infine, sono in dirittura di arrivo i lavori nella chiesa di San Francesco di Monsampietro Morico, per un importo totale di 516 mila euro. L'obiettivo è di riparare le lesioni causate dal sisma, che si sono concentrate in diverse zone, tra cui il frontone, le volte in muratura, la cupola in camorcanna e, soprattutto, sulla torre campanaria, che ha subito i danni maggiori.



