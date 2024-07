A Civitanova Marche la prevenzione si fa in piazza

La prevenzione oncologica a Civitanova Marche scende in piazza. Dall'8 al 12 luglio saranno circa 120 i controlli che saranno messi a disposizione della cittadinanza e avranno luogo per mezzo dell'ambulatorio mobile di Fondazione Ant, che gode anche del sostegno, tra gli altri, del Comune di Civitanova Marche e della direzione medica di presidio ospedaliero.

Il bus della prevenzione sosterà in piazza XX Settembre per 5 giorni: lunedì dedicato ai controlli diagnostici del 'Progetto mammella', per proseguire martedì 9 col 'Progetto testicolo' e da mercoledì 10 a venerdì 12 luglio col 'Progetto tiroide'.

Venerdì si concluderà con la consueta cena di beneficenza organizzata dalla delegazione Ant di Civitanova. L'iniziativa è stata presentata stamani alla presenza, tra gli altri, del sindaco Fabrizio Ciarapica e della presidente Ant, Raffaella Pannuti.



