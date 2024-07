UlisseFest ad Ancona, tra spettacoli e viaggi estremi

Dopo l'anteprima di Peppe Servillo, che ha riempito di giovani l'Auditorium della Mole di Ancona, apre ufficialmente domani l'UlisseFest della Lonely Planet che porta negli spazi più suggestivi del capoluogo marchigiano fino al 7 luglio 100 ospiti per 50 eventi, tra incontri, spettacoli e laboratori, dedicati al viaggio.

A fianco di nomi popolarissimi come Umberto Galimberti (il 6 al Teatro delle Muse) e Federico Rampini (il 7 Mole Vanvitelliana), e agli spettacoli di Vasco Brondi, Malika Ayane, Skin (dj set), Valeria Solarino e Giovanni Caccamo all'Arena sul Mare, la rassegna consente d'incontrare anche testimoni di esperienze di viaggio meno conosciute e talvolta estreme che sarebbe impossibile trovare in un altro contesto. Tra queste quella di Omar Di Felice, l'atleta che ha percorso oltre 700 km in bicicletta in Antartide per raggiungere il Polo Sud. Ad Ancona (7/7 ore 19.30 piazza del Plebiscito) da buon ambientalista, arriverà con l'auto elettrica dalle Dolomiti (i miei impegni - ha confessato all'ANSA - non mi consentono i tempi di un viaggio bicicletta), e poi comincerà ad allenarsi per la gara di ultraciclismo Transcontinental Race del 21 luglio in cui dovrà percorrere 4mila chilometri da Roubaix (Francia) a Istambul, sorretto come in Antartide 'dalla preparazione atletica e dalla capacità di fronteggiare qualsiasi evenienza'.

Viaggio estremo, seppure in un senso diverso, anche quello del giornalista Marzio G. Miam (6/7 ore 19.30 piazza del Plebiscito) che assieme al fotografo Alessandro Cosmelli ha percorso 6mila chilometri lungo il Volga realizzando un reportage sulla Russia "profonda, sconosciuta, ostile e interdetta ai giornalisti - ha detto - come se fosse cancellata dalle cronache e senza incontrare neppure uno straniero". Il suo lavoro, pubblicato su importanti testate straniere e l'11 gennaio sulla rivista Internazionale, gli è valso una candidatura al Premio Pulitzer.

Sfata invece tanti luoghi comuni il viaggio nel Sud Est asiatico di Simone Pieranni (6/7 ore 20.30 piazza del Plebiscito) dove ci sono molti più musulmani che nei paesi arabi e nazioni considerate depresse come il Vietnam si rivelano piccole potenze economiche, con l'Indonesia al quarto porto nel mondo per numero di abitanti e l'India che fa spedizioni spaziali sulla luna.

Ma all'UlisseFest si viaggia anche nel tempo con Pietro del Soldà (6/7 ore 21,30 piazza del Plebiscito): dalla battaglia di Maratona raccontata da Erodoto alle esplorazioni ottocentesche di Alexander von Humboldt, fino alle avventure africane della poetessa Isabelle Eberhardt, una sorta di Lawrence d'Arabia al femminile e modello di libertà.

Per chi poi l'avventura la vuole affrontare concretamente, ci sono i pacchetti specializzati, per andare a cavallo, in moto, in surf o in immersione subacquea del tour operator Go World, eccellenza del territorio, presente con una mostra di foto su Malta a piazza Roma e un incontro il 5 luglio (ore 17.30 Loggia dei Mercanti). Tra le curiosità il laboratorio di calligrafia giapponese (6/7 ore 10 Museo Archeologico) e gli aperitivi toscani gratuiti al Bistrot di Palazzo Jona (5 e 6 luglio ore 18).



