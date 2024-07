Eletti vertici Consulta dei diritti delle persone con disabilità

Ad Ancona prima seduta della Consulta dei diritti delle Persone con disabilità, presieduta dal presidente del Consiglio Comunale Simone Pizzi.

Dopo i saluti istituzionali dello stesso e dell' Assessore ai Servizi Sociali sono stati eletti : presidente Simone Giangiacomi, vice presidente Laura Trucchia, segretaria Romina Pistarelli. Oltre la nomina dei vertici della Consulta è stato così favorito un primo incontro e un dialogo tra tutte le associazioni, iscritte al Runts ed operative nel territorio che si occupano da sempre di persone disabili e dei loro famigliari.

L'Amministrazione, nel riattivare la Consulta, ha voluto dare un nuovo impulso ad uno strumento importante per ascoltare le varie esigenze avanzate dalle associazioni e dalle famiglie di persone con disabilità. "Ringrazio tutti i partecipanti ed il presidente del Consiglio comunale Pizzi per questo nuovo esempio di democrazia nella nostra città - afferma l'assessore ai servizi sociali Manuela Caucci - Dal punto di vista politico, la consulta rappresenta un momento molto importante: pur avendo discusso animatamente in commissione, alla fine sia la maggioranza che l'opposizione hanno condiviso il lavoro svolto e al termine siamo riusciti, seppure con piccole modifiche rispetto a quanto inizialmente proposto, a trovare un accordo.

La funzione della consulta è fondamentale perché così tutte le associazioni avranno la possibilità di confrontarsi tra loro, vedere 'chi e come fa cosa' e mettere a disposizione tutte le loro esperienze, sia quelle positive che quelle negative. Solo così sarà possibile individuare soluzioni ottimali, ovvero facendo rete e condividendo".



