Auto si ribalta dopo un frontale, tra i feriti anche un bambino

Nelle ultime ore diversi incidenti stradali sulle strade marchigiane in particolare nell'entroterra anconetano e nel Pesarese. In provincia di Ancona, a Castelfidardo, contrada Rigo, due auto si sono scontrate frontalmente verso le 8.30 e una delle due vetture si è ribaltata rimanendo su un lato. Nell'impatto sono rimaste ferite tre persone: una ragazza, una mamma e il bambino che viaggiava con lei. I feriti sono stati estratti dagli abitacoli dei mezzi grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche la Croce Rossa, la Croce gialla di Camerano e il 118 con l'automedica. Feriti trasportati all'ospedale di Torrette ad Ancona.

Ieri sera, invece, a Cagli (Pesaro Urbino), si è verificato un incidente stradale sulla Strada Statale 3 che ha coinvolto due auto e un mezzo pesante. I vigili del fuoco hanno estratto due persone dagli abitacoli dei mezzi, in collaborazione con i sanitari del 118. Poi l'area è stata messa in sicurezza.



