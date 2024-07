Furgone a fuoco in A14, fiamme estese a sterpaglie

Un furgone che trasportava contenitori, vuoti, in alluminio ed acciaio ha preso fuoco nel pomeriggio in A14, al km 290 direzione nord. Nessun danno per l'autista. Tempestivo l'interv entervento, poco dopo le 16 di una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto. In supporto sul posto anche un'autobotte giunta dalla centrale ed una squadra del Comando di Fermo che ha lavorato fuori l'autostrada per spegnere le fiamme che si erano estese alle sterpaglie adiacenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA