Concerto regalo di Russel Crowe ad Ascoli Piceno

Conto alla rovescia per il concerto di Russell Crowe, l'11 luglio, nella splendida cornice di Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno. Un evento ad ingresso gratuito per il quale, fa sapere il Comune di Ascoli Piceno, non sarà necessaria la prenotazione e non sono previsti posti a sedere.

Agli accessi della piazza sarà presente il personale incaricato alla vigilanza, che monitorerà il raggiungimento della capienza fissato dalle autorità preposte alla sicurezza pubblica.

"Sarà un concerto-regalo per la città, perché gratuitamente e a ingresso libero si potrà assistere all'esibizione di un artista che ha portato il nome di Ascoli Piceno alla ribalta della cronaca nazionale e internazionale" ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti. "Sarà un onore poter ospitare l'ormai celeberrimo Gladiatore, con la sua band 'The Gentlemen Barbers', sotto le cento Torri il prossimo".



