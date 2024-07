Un albero è caduto questo pomeriggio su un'atovettura in transito sulla strada provinciale 10, da Civitanova Alta verso Montecosaro. La persona alla guida è stata trasportata dal personale del 118 al pronto soccorso per accertamenti. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Macerata che hanno rimosso l'albero e messo in sicurezza il luogo dell'intervento.



