Sterpaglie e fuoco, interviene l'elicottero della regione

E' durato alcune ore l'intervento dei vigili del fuoco a Palmiano (Ascoli Piceno) dove dalle 13.30 si è sviluppato un incendio che ha coinvolto un campo di orzo, una pineta, sterpaglie ed anche alcune rotoballe.

Impegnati nello spegnimento dieci vigili del fuoco, con l'ausilio di due autobotti e due mezzi 4 X 4. Data la zona impervia, le fiamme si sono dirette verso i calanchi ed è stato necessario l'intervento anche dell'elicottero della Regione che ha effettuato 23 lanci rifornendosi dalla vasca appositamente montata nella zona dai pompieri.

Sul posto, a coordinare le operazioni, anche il direttore operazioni di spegnimento (Dos). La situazione è sotto controllo.



Bosco in fiamme a Fano, bruciati 2 ettari

I vigili del fuoco sono intervenuti questo mattina, alle 09,35 in località Carignano, per un incendio di bosco. Sul posto le squadre di Fano e Pesaro dei vigili del fuoco con 6 automezzi (autobotti e mezzi 4x4) e con l’intervento dell’elicottero della Regione Marche, hanno spento le fiamme e bonificato l'area coinvolta dall'incendio che è di circa 2 ettari. Sul posto anche i volontari AIB della protezione civile.

A Senigallia brucia la vegetazione, l'intervento dei pompieri da Arcevia, Senigallia e Ancona

I vigili del fuoco sono intervenuti, intorno alle 15,30, per due incendi. Uno in località Sant’Angelo dove le fiamme hanno aggredito un campo di stoppie e l’altro in strada del Giardino dove bruciavano delle sterpaglie.

Le squadre dei vigili del fuoco di Arcevia, Senigallia e Ancona con tre autobotti e tre mezzi 4x4, hanno spento gli incendi che in una circostanza stavano per interessare anche un’abitazione. Successivamente sono state bonificate le aree degli interventi.

