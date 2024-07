Spray urticante e lunotto della gazzella sfondato, 2 bloccati

Lui che sfonda con una sassata il lunotto dell'auto dei carabinieri, lei che spruzza in casa lo spray al peperoncino. Nottata turbolenta quella vissuta ieri nel Fermano e conclusasi con i sindaci di Fermo e Montegranaro a firmare altrettanti trattamenti sanitari obbligatori.

Intorno alle 20 il 118 ha ricevuto una richiesta di intervento per un 31enne che si era barricato in casa, in contrada Guazzetti, a Montegranaro. Sul posto sono arrivati i militari dell'Arma, i vigili del fuoco e i sanitari. L'uomo non aveva alcuna intenzione di uscire e, in casa con lui, c'erano anche i genitori. I soccorritori hanno intavolato una lunga discussione con il 31enne ma nulla da fare, anzi.

L'uomo, a un certo punto, ha anche iniziato a scagliare dei sassi contro tutto e tutti centrando e mandando in frantumi il lunotto di un'auto dei carabinieri. Poi, per un istante, è uscito in strada e lì un vigile del fuoco è riuscito a immobilizzarlo. L'uomo, già noto a forze dell'ordine e sanitari, è stato bloccato e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Stesso epilogo per una donna di 61 anni di Fermo.

Intorno alle 22, infatti, dalla città capoluogo di provincia, da via Medaglie d'Oro, è partita un'altra richiesta di soccorso per una donna di 61 anni, anche lei asserragliata in casa. Quando sono arrivati i sanitari, la donna ha spruzzato dello spray al peperoncino che ha provocato lievi irritazioni agli occhi ad alcuni sanitari. Con i locali della casa praticamente inaccessibili a causa dello spray urticante, solo i vigili del fuoco, muniti di caschi, occhiali e dispositivi di protezione delle vie aeree, sono riusciti a raggiungere e a tranquillizzare la donna che è stata da lì a breve sottoposta, come il giovane montegranarese, a trattamento sanitario obbligatorio.



