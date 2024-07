La Via degli Angeli, libro sulla traslazione delle Sante Pietre

La ricostruzione storica della traslazione delle Sante Pietre con il ruolo avuto dagli Angiò, dai gran maestri del tempio, dagli Angelo-Comneno Despoti dell'Epiro e della Tessaglia e, soprattutto, la rilettura delle biografie dei papi committenti Gregorio X e Celestino V, il papa del gran rifiuto, insieme alle decisive conferme iconografiche che costituiscono la novità del testo. Il racconto nel volume di Fernando Frezzotti "La Via degli Angeli - La traslazione delle Pietre della Santa Casa" di Loreto (Ancona), compreso nella rassegna "Libri FuoriTeca" del Consiglio Regionale delle Marche.

La presentazione è avvenuta il 27 giugno scorso al Palazzo degli Anziani di Ancona.

Presenti, con i rappresentanti del Consiglio Regionale delle Marche e gli altri ospiti, l'autore Frezzotti, l'editore Giorgio Mangani, e il co-editore Alessio Ferrari Angelo-Comneno di Tessaglia ed Epiro. Frezzotti ha illustrato lo "straordinario coinvolgimento della Regione Marche, di cui Loreto è al centro, nell'ambito della vicenda storica del trasporto della Santa Casa.

Ad aprire i lavori proprio i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Regionale delle Marche, Dino Latini.

"Il volume, attraverso la minuziosa ricostruzione proposta dell'autore, - ha sottolineato - contribuisce a mantenere e a rafforzare l'identità delle Marche, la sua cultura, la sua storia. Lo studio, attraverso una dettagliata analisi geopolitica, fa luce sulla vicenda storica del più importante luogo di culto e di attrazione turistico-religiosa della nostra Regione, la Santa Casa di Loreto, capace di attirare costantemente migliaia di persone. La storia della Basilica lauretana viene progressivamente svelata, quasi come in una concreta riscoperta e, con essa, è la storia stessa delle Marche della prima età moderna a uscirne profondamente modificata, ma pur sempre nel segno della sua tradizione".

"Il testo è necessario - ha detto il consigliere regionale Marco Ausili, complimentandosi per il lavoro dell'Autore e per l'attività più che quarantennale dell'Editore. - perché sul tema si è parlato molto, ma non era mai stato approfondito con indagini oltre confine. Esso potrà senz'altro essere di riferimento per il futuro, perché ha a che fare con la nostra identità e con il nostro passato che continua a sopravvivere dentro di noi e non va mai relegato o, peggio, obliato. Una identità costruita affondando le radici nel proprio passato consente alla comunità di guardare al futuro su basi più solide, di conoscere meglio quanto abbiamo intorno a noi. Guardare con occhi diversi questi luoghi, come il libro invita a fare, ci aiuta ad avere maggiore rispetto e sensibilità e ci permette di trasmettere valori non effimeri ai nostri figli. Per questo - ha aggiunto - la Regione è a disposizione per sostenere, a partire da questo lavoro, progetti che siano di valore per la comunità".

L'editore, Giorgio Mangani, quale docente di geografia culturale, ha rimarcato come l'insieme dei risultati proposti dall'autore, confermati dalle numerose testimonianze iconografiche, pur non attingendo a documenti inediti, riportino esattamente alle circostanze, ai tempi, ai luoghi e ai protagonisti individuati dalla narrazione del libro. Ha poi ricordato il ruolo di Sisto V che, nell'affermazione del suo programma politico di chiara matrice controriformista (che non gli riuscì di portare a termine per la brevità del suo pontificato), avrebbe favorito la diffusione la leggenda del trasporto metastorico della Santa Casa. Egli, infatti, mirava a ricostituire, all'interno dello Stato Pontificio, i luoghi-simbolo del cristianesimo, facendone una forma di nuova Terrasanta: uno di questi luoghi era appunto quello dell'Annunciazione, ovvero Loreto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA