In sei mesi 47 avvisi orali del Questore di Ancona Capocasa

In sei mesi 47 avvisi orali emessi dal Questore di ancona Cesare Capocasa a fronte dei 60 avvisi orali nel corso di tutto il 2023. L'ultimo provvedimento è stato emesso qualche ora fa a carico di una 45enne trovata in possesso di cocaina, di materiale per confezionare le dosi e di denaro presumibile provento di reato. La donna è stata arrestata dai carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima: era gravata da precedenti per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione e in materia di droga e si accompagnava ad altri soggetti pregiudicati.

Per cosiddetta pericolosità generica, il Questore l'ha ammonita con un avviso orale, invitandola a tenere un comportamento conforme alla legge, più volte violata. Sulla base degli elementi raccolti, la polizia ha valutato che la 45enne possa commetter in futuro altri e più gravi delitti; da quì la necessità di ammonirla con una misura di prevenzione ad hoc: il Questore la invita a cambiare condotta di vita; se non ottempererà alle prescrizioni alla stessa sarà applicata una misura di prevenzione più grave. "E' fondamentale dare immediata risposta a tali fenomeni - commenta il Questore Capocasa - affinché possano non ripetersi più ed affinché la nostra Provincia sia vivibile, civile e scevra da tali episodi".

Intanto anche durante lo scorso weekend sono proseguiti ad Ancona i controlli straordinari disposti dal Questore in zone nevralgiche del centro cittadino, con particolare attenzione alle fasce orarie dove si riscontra maggiore affluenza di persone: 87 le persone controllate dai poliziotti, di cui 65 con precedenti specifici. Un 34enne bengalese camminava sul tettuccio di un fuoristrada: portato in Questura, è stato denunciato perché irregolare sul territorio italiano. In considerazione del suo stato di alterazione i poliziotti hanno chiesto l'intervento di personale sanitario che lo ha trasportato in ospedale.

Un 24enne di origine tunisino è stato sanzionato per ubriachezza molesta: in stato di alterazione psicofisica per l'abuso di alcol, aveva infastidito dipendenti ed avventori di un locale in piazza del Plebiscito.



