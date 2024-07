Geo Barents verso Ancona, domani l'approdo con 34 naufraghi

E' previsto per domani alla banchina 19 del porto di Ancona, intorno alle ore 8, l'approdo della nave umanitaria Geo Barents di Medici senza frontiere con a bordo 34 naufraghi salvati davanti alle acque libiche il 27 giugno scorso. Sull'imbarcazione 19 adulti e 15 minori, non accompagnati tranne uno: 27 di loro verranno accolti nelle Marche mentre sette dei minorenni verranno presi in carico dal ministero dell'Interno e trasferiti in strutture nel Molise. La procedure di identificazione e accoglienza dei migranti saranno coordinate della Prefettura di Ancona. Come di consueto, all'arrivo della nave, saliranno operatori sanitari a bordo per i primi controlli; seguiranno a terra le procedure di identificazione.

Tra i migranti sulla Geo Barents, provenienti da Sudan, Sud Sudan, Egitto ed Eritrea, sono sono segnati casi di emergenza sanitaria. Erano a bordo di due barchini in vetroresina, che si trovavano in difficoltà, quando giovedì scorso sono stati soccorsi dalla nave di ricerca e soccorso di Msf.

Ad Ancona dall'inizio del 2023 sono sbarcate nove navi umanitarie con a bordo oltre mille naufraghi salvati davanti alle coste libiche.



