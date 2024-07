Fabriano,prosegue la formazione a conducenti delle ambulanze

Nell'ambito dell'attività di sensibilizzazione rivolta agli enti esterni, venerdì 28 giugno 2024 presso la sede della Croce Azzurra di Fabriano (AN) il Compartimento Polizia Stradale per le Marche ha svolto il secondo incontro formativo nella Regione diretto agli autisti delle ambulanze delle Associazioni di volontariato.

All'incontro hanno partecipato circa 60 interessati appartenenti alle pubbliche assistenze di Fabriano, Sassoferrato e Matelica ed alla Protezione Civile di Fabriano.

Nel corso dell'appuntamento sono stati esaminati diversi argomenti: dalla classificazione dei veicoli di categoria M alle patenti militari e di servizio, dalle cause di incidentalità nei servizi di emergenza ai comportamenti da tenere durante la circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali.

Molta rilevanza è stata data ai principi della guida in emergenza ed all'utilizzo dei dispositivi di allarme acustico e visivo.

Non sono mancate richieste di delucidazioni sulle tematiche relative alla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Al riguardo sono state mostrate le strumentazioni tecniche come l'alco-blow, l'etilometro ed il drug wipe, utilizzate dalle pattuglie per misurare il tasso alcolemico e l'eventuale uso di sostanze vietate dalla legge nei servizi di vigilanza stradale.

L'incontro, che ha riscosso molto successo tra i partecipanti, i quali hanno richiesto altri appuntamenti, è stata un'importante occasione di confronto tra gli operatori della Polizia Stradale ed i volontari delle Associazioni, che, con modalità diverse ma animati dallo stesso spirito di sacrificio, sono sempre in prima linea per il soccorso al cittadino.



