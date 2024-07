Azienda sanitaria Ancona, vademecum per turismo in sicurezza

Un vademecum per i viaggiatori con informazioni e consigli utili per poter partire e spostarsi in tutta sicurezza. Lo ha realizzato il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Ancona.

L'opuscolo è scaricabile dal sito aziendale (link: https://www.asur.marche.it/web/portal/-/manuale-del-viaggiatore ) ed è strutturato in paragrafi tematici riguardanti le principali casistiche: dalle "misure anticovid-19", al "prima di partire", alla "prevenzione malattie trasmesse da acqua e alimenti", "informazioni sulla malaria", "malattia da puntura / morso di zecca", "patologie correlate all'altitudine", "incidenti stradali", "prevenzione tromboembolismo venoso da stasi", "prevenzione incidenti subacquei", "jet lag e ritorno a casa", oltre ai suggerimenti per la mini-farmacia da viaggio, regole generali di comportamento, prevenzione malattie trasmesse tramite morsi o graffi da animali, sangue ecc. e altre informazioni sulle malattie correlate all'ambiente.

"L'opuscolo - spiega l'Ast di Ancona - è dunque ricco di informazioni utili per organizzare al meglio i propri viaggi sia che si tratti di spostamenti brevi sia vere e proprie vacanze, in Italia e all'estero, ma anche per motivi di lavoro o di studio. Prima di partire si suggerisce inoltre di verificare lo stato delle proprie vaccinazioni presso gli ambulatori di igiene e sanità pubblica del territorio e varie altre accortezze per poter viaggiare sicuri e prevenire inconvenienti".

Per informazioni, consulenze e appuntamenti si possono contattare i Centri di Medicina del Viaggiatore della Ast Ancona nelle sedi di Ancona, Senigallia, Jesi e Fabriano. Per informazioni, consulenze e appuntamenti sono a disposizione i Centri di Medicina del Viaggiatore della Ast Ancona: Medicina del Viaggiatore Ancona Via Cristoforo Colombo, 106. Orari ambulatorio: lunedì, martedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.00; prenotazioni allo 071/8705547 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 anche via mail all'indirizzo: vacciniancona.ast.an@sanita.marche.it.

Medicina del Viaggiatore Senigallia c/o Centro Sociale Saline Via dei Gerani, 8. Orari ambulatorio: lunedì e giovedì dalle 9,00 alle 12.00; prenotazioni allo 071/79092310 dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 14.00; anche via mail all'indirizzo: vaccinisenigallia.ast.an@sanita.marche.it Medicina del Viaggiatore Jesi Via Guerri, 9-11. Orari ambulatorio: martedì ore 15 - 16.30; mercoledì 08,30-11,00; prenotazioni allo 0731/534672 dal lunedì al venerdì dalle 11,30 alle 13,30 anche via mail all'indirizzo: vaccinijesi.ast.an@sanita.marche.it Medicina del Viaggiatore Fabriano Via Turati, 51. Orari ambulatorio: giovedi 09,00-12,00; prenotazioni allo 0732/634107 dal lunedì al venerdì dalle 12,00 alle 13,30 anche via mail all'indirizzo: vaccinifabriano.ast.an@sanita.marche.it



Riproduzione riservata © Copyright ANSA