Avviso pubblico per Ancona calcio, solo 'disponibilità parziali'

Nessuna svolta per ora in merito all'avviso pubblico del Comune di Ancona "per l'acquisizione di manifestazione d'interesse da parte di società per l'iscrizione della squadra di calcio in rappresentanza del Comune di Ancona ad un campionato dilettantistico per la stagione sportiva 2024-2025". Oggi alle 9 è scaduto il termine per l'adesione ma, fa sapere l'amministrazione comunale, sono arrivate solo "disponibilità parziali che vanno aggregate per la prima squadra e per il settore giovanile". Dunque al momento non ci sarebbe una vera offerta completa per l'Ancona calcio ma solo disponibilità "parziali" che, eventualmente, dovrebbero eventualmente essere messe insieme per proseguire l'intera attività del club biancorosso, tra prima squadra e settore giovanile. Il Comune è al lavoro e nelle prossime ore potrebbero emergere altri dettagli.

Intanto, dopo la clamorosa esclusione dal campionato di Lega Pro a causa del mancato pagamento di alcune mensilità di stipendi per giocatori e tesserati da marzo scorso, l'ormai ex patron biancorosso Tony Tiong ha ceduto la società di calcio, controllata dalla 'The Dream' srl, all'imprenditore campano Francesco Agnello. Quest'ultimo nei giorni scorsi aveva lamentato la mancata risposta del sindaco di Ancona Daniele Silvetti: "nonostante numerosi tentativi di incontro con la città ed il Comune, non abbiamo ricevuto risposta. Questa mancanza di riscontro desta seria preoccupazione riguardo all'iscrizione in Serie D, obiettivo di successo comune sia per noi che per l'amministrazione comunale". Agnello aveva anche sollevato "interrogativi e dubbi sulla regolarità del bando pubblico" e in particolare sul ricorso all'art. 52 delle Noif per la crisi d'impresa.

Il sindaco, in merito alla nota di Agnello, aveva parlato di "inesattezze tecniche" e di "sfumature a dir poco intimidatorie". Gli "anconetani hanno già ben chiaro chi sta bussando alla porta - aveva replicato -. Noi andiamo avanti ancor più convinti in nome della trasparenza con la procedura".

Il sindaco aveva ribadito di aver "ricevuto precise istruzioni dalla Fgci nella persona del presidente Gravina e ha ben noto il contenuto della missiva che Gravina alla società Us Ancona a cui si chiede di onorare precisi impegni entro una perentoria scadenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA