Angelina Mango al Memorial Troiani ad Ascoli Piceno

Sarà Angelina Mango l'ospite d'onore della 25/a edizione del Memorial Alessandro Troiani che si svolgerà in piazza del Popolo ad Ascoli Piceno l'11 settembre prossimo. Lo ha annunciato oggi nel corso di una conferenza stampa il direttore artistico Dario 'Dardust' Faini. Il Memorial Alessandro Troiani, è organizzato dalla sezione ascolana dell'Ail (Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma) a scopo benefico. Insieme a Angelina Mango, ci sarà anche Saturnino Celani, ascolano, bassista di Jovanotti, già presente nell'edizione 2023. L'evento sarà presentato da Massimiliano Ossini e al pianoforte si esibirà lo stesso Dardust.

"Da venticinque anni siamo qui per l'evento dedicato ad Alessandro - ha sottolineato Agostini - e ringrazio coloro che danno un contributo allo svolgimento del Festival, nessuno escluso. Oltre ad avere un ritorno economico noi ci teniamo ad aiutare la sanità e i malati. Primo ringraziamento a Dardust che ci aiuta a trovare gli artisti, e al Comune per il supporto incondizionato e grazie agli sponsor".

Il sindaco Marco Fioravanti ha spiegato che il Memorial Alessandro Troiani "sarà l'evento clou dell'estate ascolana", sottolineando che è un raro caso in cui "artisti così importanti accettano di esibirsi senza in cambio alcun compenso".

Dardust era collegato in videoconferenza. "Oltre ad Angelina Mango e Saturnino non escludo altre sorprese dell'ultimo momento, come già avvenuto nelle passate edizioni" ha aggiunto il direttore artistico.



