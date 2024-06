Ricercato in Emilia Romagna, arrestato nelle Marche

Girovagava senza meta nel centro della cittadina ed è stato notato dai carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima. Alla richiesta dei documenti l'uomo, trentaseienne senza fissa dimora, i militari hanno scoperto che era ricercato. Nei suoi confronti il gip del Tribunale di Modena aveva emesso la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e la custodia cautelare in carcere.

I militari hanno subito proceduto alla notifica dell'ordinanza emessa in data 26 giugno 2024, per poi tradurre l'uomo presso la Casa Circondariale di Ancona Montacuto, a disposizione dell'Autorità giudiziaria dell'Emilia Romagna.

Nel pomeriggio di ieri, inoltre, i militari della Tenenza hanno anche dato esecuzione all'ordinanza emessa, il 19 giugno scorso, dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona nei confronti di un cinquantaquattrenne, abitante a Falconara Marittima, con la quale è stata disposta la misura alternativa della detenzione domiciliare, dovendo lo stesso espiare la pena di anni tre di reclusione. I fatti si riferiscono ai reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate commessi nel 2016, nei confronti della coniuge.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA