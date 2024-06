Insediato il consiglio comunale Ascoli Piceno

Si sono insediati questa mattina i 32 membri del consiglio comunale di Ascoli Piceno, che vede il sindaco Marco Fioravanti al suo secondo mandato. In base ai risultati delle recenti elezioni amministrative la maggioranza di centrodestra ha ottenuto 25 consiglieri, mentre la minoranza di centrosinistra 6. Ad inizio seduta è stato confermato Alessandro Bono presidente del consiglio comunale con 26 voti, mentre Emidio Nardini della minoranza sarà vicepresidente. Bono ha te nuto a sottolineare "l'importanza della collaborazione tra tutte le parti dell'amministrazione".

Il sindaco Fioravanti, dopo il giuramento, ha ringraziato i presenti e ha tenuto un discorso in cui ha ripercorso i risultati ottenuti durante il primo mandato e delineato le sfide future. "Sarò il sindaco di tutti" ha detto nella sala della Ragione di Palazzo dei Capitani del popolo, sede del consiglio comunale di Ascoli.

Il primo cittadino ha anche citato San PaolInizia la nuova amministrazioneo, enfatizzando l'importanza di evitare la brama di ricchezze e personalismi, e ha ricordato la sua schiacciante vittoria con il 73,9% delle preferenze. Fioravanti ha annunciato che Ascoli sarà Città Europea per lo Sport 2025 e ha invitato la minoranza a collaborare su progetti comuni, come la Casa della Musica proposta da Nardini, suo avversario nelle elezioni.

Il candidato sindaco del centrosinistra ha accolto positivamente l'invito alla collaborazione, ponendo in evidenza "l'importanza della partecipazione civica e il ruolo dei giovani nel futuro della città".

Durante la prima seduta, Fioravanti ha nominato la nuova giunta composta da nove assessori: Massimiliano Brugni (vicesindaco e servizi sociali), Marco Cardinelli (lavori pubblici), Annagrazia Di Nicola (sicurezza e pari opportunità), Donatella Ferretti (pubblica istruzione), Attilio Lattanzi (ambiente), Francesca Pantaloni (bilancio), Giovanni Silvestri (urbanistica), Domenico Stallone (sport) e Laura Trontini (commercio).



