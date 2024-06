Giuseppe Cerquetti, 'si fa troppo poco per la pace'

"Le guerre in atto nel mondo mi preoccupano molto e si fa troppo poco per ricercare la pace, bisogna mobilitarsi": a dirlo all'ANSA è Giuseppe Cerquetti, 96 anni, testimone, del passaggio degli Alleati nella provincia di Macerata durante la seconda guerra mondiale.

Cerquetti ha partecipato stamani a Macerata all'inaugurazione della mostra dedicata all'80/o anniversario della liberazione delle Marche, portando il suo carico di ricordi, all'epoca era un ragazzo di 16 anni. All'epoca viveva a Civitanova Marche e racconta di incontri tra soldati tedeschi e italiani, di carri colmi di bestiame portati via dalle città marchigiane. Ma anche di armi sotterrate e di scene di vita quotidiana finalizzate alla sopravvivenza alla guerra.

Ma dove si concentra maggiormente è nell'appellarsi, oggi, alle forze politiche, invocando loro "iniziative tese a sollecitare la richiesta alla cessazione delle ostilità". "Le guerre in Palestina e in Ucraina - sottolinea Giuseppe - mi preoccupano molto, sono un rischio anche per l'Italia". "Vedo indifferenza da parte delle persone - aggiunge l'anziano - Occorre una grande mobilitazione, come quella che da giovani facemmo noi contro l'armamento nucleare".

"Serve un impegno civile e sociale maggiore a difesa degli interessi generali e il primo interesse è quello della pace", dice ancora il presidente onorario dell'Anpi Macerata. La sua speranza è riposta sui giovani: "Mi fido più di loro che degli adulti, sul tema della pace le ragazze e i ragazzi sono sicuramente più sensibili e spero che si facciano sentire".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA