Domenica l'ultima giornata di Passaggi Festival a Fano

Si chiude il 30 giugno a Fano (Pesaro Urbino) Passaggi Festival, giunto alla dodicesima edizione, con grande successo di pubblico che in questi giorni ha invaso le strade della cittadina partecipando agli eventi. Ricco il carnet anche per l'ultima giornata: tra gli ospiti: Ludovico Tersigni, Nico Acampora, Marco Fioravanti, Giusella Finocchiaro, Armando Massarenti, Mario Natangelo, Carlo Vecce, Rita Cucchiara.

Stasera, per il piacere dei tifosi, la partita di calcio Svizzera-Italia sarà trasmessa in diretta, alle 18, sul maxischermo di piazza XX Settembre.

Quella di domani sarà un'altra giornata ricca di appuntamenti. Si potrà scegliere di seguire gli argomenti di proprio interesse dal momento che l'offerta è decisamente ampia: si va dalla filosofia e storia, al benessere personale ma anche l'intelligenza artificiale, l'economia, la politica, la scienza, graphic novel e anche la saggistica per i più piccoli.

Proseguono anche le mostre d'arte e i laboratori per bambini, le presentazioni librarie in riva al mare all'ora dell'aperitivo (Fosso Sejore), gli incontri con l'autore nella libreria del festival e le visite guidate alla scoperta del territorio. Sul palco centrale di Piazza XX Settembre la consegna della targa per il Premio "Elisa Mascarucci" dedicato al miglior laboratorio bambini, il riconoscimento "Un lungo impegno" ai volontari del festival e la premiazione del concorso 'Le vetrine di Passaggi' che ha coinvolto i negozi della città.

In chiusura, il tradizionale 'discorso notturno' del festival con Rita Cucchiara esperta internazionale di AI, che rifletterà sul tema 2024 'L'errore e l'artificio'.

La rassegna "Arte, una storia per tutti" si concluderà con l'accademico dei Lincei Carlo Vecce, che parlerà del genio di Vinci nel testo "Leonardo, la vita. Il ragazzo di Vinci, l'uomo universale, l'errante" (Giunti) una biografia completa, basata sulle ricerche più aggiornate e ricca di nuovi dettagli.

L'autore dialogherà con Marta Paraventi, storica dell'arte (ex Chiesa di San Francesco - ore 21.30).

Ultimo appuntamento anche per i libri dedicati all'economia: Francesco Tundo, docente di diritto tributario, converserà sul suo libro "La riforma tributaria. Il metodo Matteotti" (Bologna University Press) con Gianni La Bella, ordinario di Storia Contemporanea Università di Modena e Nando dalla Chiesa (Chiostro ex Convento delle Benedettine - ore 21.30).

A chiudere questa edizione di "Fuori Passaggi Music & Social" sarà l'attore e presentatore Ludovico Tersigni (Pincio, ore 22.30) che presenterà al pubblico di Fano il suo primo romanzo "Ci vediamo oltre l'orizzonte" (Rizzoli) in dialogo con la promoter musicale Ivana Stjepanovic. Un libro su ciò che muove il viaggiatore: non solo la necessità di esplorare nuove frontiere geografiche ma soprattutto quella di maturare una nuova coscienza interiore.



