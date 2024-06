Aperture straordinarie della Galleria nazionale delle Marche

La Galleria Nazionale delle Marche visitabile durante l'estate grazie alle aperture straordinarie che comprendono 14 lunedì consecutivi. Dal 1 luglio al 30 settembre il museo diretto da Luigi Gallo apre anche il lunedì pomeriggio. Due prolungamenti d'orario anche per il ponte di Ferragosto.

Durante i mesi estivi sarà così possibile visitare la Galleria Nazionale delle Marche e la mostra Federico Barocci Urbino. L'emozione della pittura moderna anche il lunedì. Dal 1 luglio al 30 settembre infatti, il Palazzo Ducale di Urbino sarà aperto eccezionalmente ogni lunedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00).

Altre aperture straordinarie sono previste sabato 13 luglio, in occasione del woorkshop di danza di Virgilio Sieni, quando la chiusura sarà posticipata alle ore 23.15 (ultimo ingresso 22.15), come ancora durante gli eventi connessi al Festival Urbino Musica Antica (21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 luglio) e l'Urbino Plays Jazz (3 agosto).

Due aperture serali sono previste anche per il ponte di Ferragosto (16 e 17 agosto) sempre con l'apertura prolungata fino alle ore 23.15 (ultimo ingresso 22.15).



