Ancona Calcio: Silvetti "difficile commentare inesattezze'

"Difficile commentare un comunicato così denso di inesattezze tecniche e dalle sfumature a dir poco intimidatorie. I cittadini anconetani hanno già ben chiaro chi sta bussando alla porta". E' quanto ha dichiarato all'ANSA il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, a proposito delle affermazioni di Francesco Agnello, proprietario di Unione Sportiva Ancona, attraverso la società 'The Dream' S.r.l.

"Noi - assicura il primo cittadino - andiamo avanti ancor più convinti in nome della trasparenza con la procedura che terminerà lunedì mattina alle 9.00 a cui tutti possono partecipare liberamente dimostrando solidità economica e progettualità".

Inoltre precisa che "il Sindaco ha ricevuto precise istruzioni dalla FGCI nella persona del Presidente Gravina e ha ben noto il contenuto della missiva che lo stesso ha inviato alla Società US Ancona a cui si chiede di onorare precisi impegni entro una perentoria scadenza".



