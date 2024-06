Accasciato davanti a Torrette reagisce all'aiuto degli agenti

Dà in escandescenza davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette quando i poliziotti, in servizio presso il posto fisso di polizia del nosocomio dorico, tentato di aiutarlo, dopo averlo notato accasciato a terra sotto un albero immediatamente fuori la struttura ospedaliera.

L'uomo di origine bengalese, del '99, prima ha riferito agli agenti d'essere stato aggredito per poi ritrattare la sua versione con frasi senza senso. Nonostante i poliziotti cercassero di aiutarlo l'uomo reagiva dando in escandescenza, provando anche ad aggredirli. Visto il suo stato di agitazione e di alterazione i due operatori prima lo hanno calmato poi lo hanno accompagnato all'interno della struttura perchè ricevesse le cure necessarie.

Il presidio del Posto fisso di Polizia garantisce la tutela e la sicurezza del lavoro di tutto il personale sanitario dell'Ospedale di Torrette, attraverso una costante attività di prevenzione e di controllo, all'interno di un luogo sensibile com'è quello sanitario. Grazie alla quotidiana presenza dei poliziotti è possibile incidere positivamente sulla sicurezza reale e percepita, del personale e dell'utenza, attraverso l'intervento immediato in caso di necessità.

I poliziotti sono presenti ogni giorno e, anche quando non è richiesto il loro intervento, vigilano costantemente, muovendosi appiedati all'interno di tutti i padiglioni della grande struttura ospedaliera. Grazie alla loro costante presenza sono diventati nel tempo punto di riferimento per tutto il personale sanitario e per l'utenza della struttura; un presidio a disposizione per ogni questione e per ogni problematica attinente alla sicurezza di tutti gli operatori, medici, infermieri, tecnici ed addetti alle varie mansioni, nonché dei degenti e dei loro familiari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA