A fuoco una mietitrebbia oggi a Filottrano (Ancona), in via Diana. La squadra dei vigili del fuoco di Osimo, è intervenuta con un'autobotte e un mezzo 4x4 ha spento le fiamme ma il fuoco si era già esteso e ha bruciato circa 5mila metri quadri di terreno.

E' successo intorno alle 18.30. L'intera zona è stata messa in sicurezza e non ci sono persone ferite.



