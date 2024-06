Vigili del fuoco, nuovo sito web istituzionale

E' on line il nuovo sito web istituzionale dei Vigili del Fuoco di Ancona e di tutto il Dipartimento.

Il nuovo sito - spiega una nota del comandante Pierpaolo Petrizietti - si propone come una valida risorsa a disposizione dell'utente per rispondere con efficacia alle molteplici esigenze della popolazione su tutto il territorio locale e nazionale.

L'interfaccia semplice ed intuitiva, consente all'utente di accedere, mediante le credenziali di identità digitale SPID, al Portale "Servizi al Cittadino" con facilità di utilizzo ed in completa sicurezza.

L'obiettivo è quello di offrire ai cittadini e ai professionisti uno strumento affidabile e completo attraverso procedure informatiche guidate, su istanze inerenti la prevenzione incendi, su richieste di accesso agli atti per il rilascio dei verbali di soccorso tecnico urgente, sulle domande di rilascio dell' idoneità tecnica antincendio al personale dipendente di ditte esterne ai sensi del D.Lgs 81/08, e di implementare nel tempo la piattaforma dei servizi offerti.





