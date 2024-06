'Tutta mia la città', Ancona lancia claim eventi estivi

Tre mesi di eventi che si riappropriano dei luoghi più suggestivi della città valorizzandoli con eventi e spettacoli che vanno dalla musica allo sport, dal teatro alla danza, dal cibo all'intrattenimento, messi a sistema in un unico cartellone che soddisfi i gusti di un pubblico trasversale. Nasce così il claim del Comune di Ancona 'Tutta mia la città' con un QR code dedicato e un sito cui accedere per orientarsi tra la miriade di appuntamenti realizzati dall'Amministrazione in collaborazione con associazioni e istituzioni locali, regionali e nazionali.

L'iniziativa è stata illustrata oggi dagli assessori al Turismo Daniele Berardinelli, allo Sport Giovanni Zinni, alla Cultura Anna Maria Bertini, ai Grandi Eventi Angelo Eliantonio e alle Politiche giovanili Marco Battino, che hanno unito gli sforzi e le reciproche competenze per vivificare la città anche per chi viene da fuori "affinché non sia più solo un luogo di passaggio, ma una destinazione turistica vera e propria".

I primi dati sull'affluenza e sul gradimento di quest'approccio, hanno rilevato, registra un ottimo risultato: dal sold out di apertura con Popsophia dell'Anfiteatro Romano (chiuso agli eventi da 13 anni), all'affollato concerto dei Tropea promosso assieme all'Università a piazza del Plebiscito, fino al festival di poesia La punta della Lingua appena inaugurato.

Già moltissime inoltre le prenotazioni per l'UlisseFest di Lonely Planet (4-7 luglio), diviso tra la Mole, il Teatro delle Muse, piazza del Plebiscito, la Loggia dei Mercanti e l'Arena sul Mare al Porto Antico, restituita nell'occasione alla città per ospitare tra gli altri il concerto di Malika Ayane, la Super Taranta e il dj set di Skin.

Finito il festival, accoglierà il 13 luglio lo show di Chiara Francini 'Forte e Chiara', e il 21 il concerto di musiche anni 70-80-90 dell'associazione culturale Sulvic. In cartellone anche i laghetti del Passetto, con le due piste da ballo ripristinate dopo anni per gli amanti del ritmi di ieri e di oggi, assieme alla pista di pattinaggio che si trasformerà in un campo da basket per il torneo nazionale 'tre contro tre' (9-13 luglio).

Tornano anche il Festival dei Dialetti di Varano (1-4 agosto) e le visite col Fai alla Chiesa di Santa Maria in Portonovo con un concerto degli Amici della musica. E ancora il Monteconero Adriatic Economic Forum alla Mole dove si attendono i ministri Raffaele Fitto e Antonio Tajani, spettacoli al Parco di Posatora, passeggiate alla Cittadella e visite guidate alle chiese in collaborazione con l'Arcidiocesi.

Spazio anche al calcio allo Stadio del Conero, al nuoto con l'attesissimo Trentesimo Miglio del Passetto e agli incontri del Festival del Pensiero Plurale, assieme a quelli del Festival della Storia e agli spettacoli di danza curati dalle scuole della città.



