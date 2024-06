Street art e hip hop a Chiaravalle con Festival Jassart Jam

Prende il via oggi a Chiaravalle (Ancona) Jassart Jam, il festival dedicato alla promozione della cultura dei Graffiti e della Street Art, e che porterà nella cittadina marchigiana, fino al 30 giugno, tre giorni di urban culture in pieno spirito "peace, unity, love & having fun". Oltre al live painting di più di 70 tra writers e street artist, provenienti da tutto il territorio nazionale e non solo, che dipingeranno l'intero sottopasso di Via Raffaello, e alcuni pannelli al Parco Primo Maggio, vanno in scena tre giorni di live, performance, tornei di streetball, competizioni di skateboard e contest di breaking e hip hop dance, workshop di tamboo, yoga, graffiti, danza hip hop e breaking.

Tra gli eventi di apertura stasera ore 20 al Parco, i migliori talenti del freestyle Italiano e del beatbox si sfidano a colpi di flow e beat in una battaglia di rime e beatbox (2 contro 2). Sabato 29 giugno ore 20 sullo stesso palco c'è il concerto di R.A. The Rugged Man, una delle figure più influenti e affascinanti nella storia dell'Hip hop, noto per le sue collaborazioni con leggende come The Notorious B.I.G., Wu-Tang, RZA, Rakim, Public Enemy, Mobb Deep, Talib Kweli, Kool G Rap, Erick Sermon (EPMD), Jedi Mind Tricks, The Alchemist, Brother Ali, Tech N9ne. Apriranno il concerto alcuni dei nomi più noti e importanti della scena rap locale: Campi di limoni, Zio mario records, Ganji Killah e Banana Spliff.

La giornata di domenica è dedicata alle proiezioni e ai dialoghi sulla cultura Hip hop con il format "I Ain't No Joke", la visione del documentario "Educazione Adriatika" e il cartoon "Freshello, un'opera educativa sulla storia dell'Hip hop.

In esposizione oggetti iconici della cultura hip hop come flyer, manifesti, libri, t-shirt, DVD, cassette, mixtape.



