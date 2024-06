Questura, al setaccio Piano, Archi e stazione, 112 identificati

I poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia insieme a operatori della Questura dorica hanno passato al setaggio, anche oggi, alcune zone di Ancona e in particolare il Piano, gli Archi, la Stazione, nonché diversi esercizi commerciali. Proseguono così i controlli del servizio ad Alto Impatto voluti dal Questore Capocasa, d'intesa con il Prefetto Saverio Ordine. Il servizio iniziato stamattina si è concluso nel primo pomeriggio.

Controllati veicoli, esercizi commerciali e persone. Per alcuni emesse misure restrittive della libertà personale, durante i pattugliamenti degli agenti; 112 le persone identificate, di questi su circa 64 pesano precedenti giudiziari e di polizia.

Nel corso del servizio i poliziotti, anche grazie all'ausilio dei colleghi delle Volanti impegnati nel controllo quotidiano del territorio, hanno deferito un soggetto perché trovato in possesso di un permesso di soggiorno risultato scaduto da tempo.

Nello specifico, l'uomo, gambiano di circa 33 anni, è risultato non in regola sul territorio nazionale. Per questo è stato accompagnato presso la Questura dove gli è stato notificato un decreto di espulsione, ed è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Inoltre, durante il servizio, i poliziotti intervenuti nei pressi di piazza Ugo Bassi dove personale del trasporto locale segnalava la presenza di un uomo molesto a bordo di autobus che infastidiva i passeggeri. Identificato e portato presso il locale ospedale, l'uomo risultava in stato di alterazione psico fisica dovuto all'abuso di sostanze alcoliche. Si tratta di un cittadino somalo di 42 anni regolare in Italia.

Infine, un cittadino egiziano di 34 anni con numerosi precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, minaccia ed atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, già destinatario di misure cautelari, è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Brindisi. Quì l'uomo, allontanato quindi fisicamente da Ancona per evitare altri atteggiamenti illegali, rimarrà in attesa del charter di rimpatrio per l'Egitto.

"E' costante il nostro impegno profuso per garantire sicurezza, vivibilità e per dare impulso ad un miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini residenti" ha commentato il questore di Ancona Capocasa. "Esserci sempre - ha sottolineato - vuol dire lavorare costantemente sull' integrazione, sui servizi e sulla prevenzione dell'incivilita e dell'illegalità".



