Per 'Alberto Sordi secret' c'è Fabriano sul red carpet

C'è un pezzo di Fabriano (Ancona) in "Alberto Sordi secret", primo docufilm dedicato all'Albertone nazionale presentato oggi in anteprima nazionale alla Casa del Cinema di Roma. A sfilare sul red carpet, insieme al regista Igor Righetti, cugino dell'attore, anche l'associazione "Marchese Onofrio del Grillo" di Fabriano, la compagine che celebra le gesta goliardiche dell'aristocratico fabrianese (1714-1787) e delegato pontificio reso immortale dal film di Monicelli e Sordi.

Un legame tutto particolare, quello tra Alberto Sordi e la città natale di Onofrio del Grillo, che l'attore visitò più volte, in occasioni pubbliche e private, sempre accolto alla Villa Relais del Marchese, diventata poi punto di riferimento dei goliardi dell'associazione con i loro costumi di scena, riproduzione fedele del film monicelliano. Legame evidenziato anche da Marco Bruschini, direttore dell'agenzia per il turismo e internazionalizzazione della Regione Marche che ha sostenuto la produzione del film: "Sordi piace a tutte le generazioni, chiaro che Atim non può che accendere un faro su Fabriano, città del Marchese del Grillo e sugli amici dell'associazione Marchese Onofrio Del Grillo".

Tratto dal libro "Alberto Sordi segreto" scritto da Igor Righetti per Rubbettino editore, il docufilm si compone di una parte documentaristica con testimonianze inedite di amici e parenti dell'attore tra i quali il regista Pupi Avati, l'annunciatrice e presentatrice tv Rosanna Vaudetti, la nipote di Totò Elena de Curtis, il re dei paparazzi Rino Barillari, Patrizia e Giada de Blanck, Sabrina Sammarini (figlia dell'attrice Anna Longhi), il direttore della fotografia Sergio D'Offizi, Tiziana Appetito e Alessandro Canestrelli (figli dei fotografici di scena di decine di film di Alberto Sordi, Enrico Appetito e Alessandro Canestrelli senior), foto di famiglia, video e audio originali.



